İngiliz basını, Jose Mourinho'yu konuşuyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinin ortak özellikleri ise İngiltere basınında gündem oldu.

MUHTEMEL RAKİPLERİN 3'Ü ESKİ TAKIMI

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

Sarı-lacivertliler, daha sonraki turlara geçmesi durumunda ise yarı finalde yine Mourinho'nun eski takımı Manchester United ve finalde Tottenham ile karşı karşıya gelebilir.

"EN BÜYÜK İNTİKAM TURU"

İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski takımları; Roma, Manchester United ve Tottenham ile eşleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

The Sun'da yer alan haberde, Portekizli teknik adam manşetlere taşınırken şu ifadelere yer verildi:

Mourinho, futbol tarihinin en büyük intikam turuna çıkmak üzere olabilir.

FİNAL NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs’ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.