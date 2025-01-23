İrfan Can Eğribayat: Fenerbahçe, zor durumdayken elimden tuttu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

"UMARIM ÜLKEMİZDE BÖYLE ŞEYLER BİR DAHA OLMAZ"

Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi İrfan Can Eğribayat, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bolu'da hayatını kaybedenleri anan Eğribayat, "Ülkemizde yaşanan bir yangın felaketi var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde böyle şeyler umarım bir daha olmaz. Olursa da daha az hasarlı olur." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI KAZANIRSAK ÇIKARIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren file bekçisi, "Maça gelecek olursak; pas oyununu çok iyi oynuyorlar. Bunu iyi mücadele ile kapatmayı başardık. Gol pozisyonuna da girdik, atabilirdik. Yeni formatta kaç puan yetecek bilmiyoruz. 1 puan da iyidir. Önümüzdeki maçı kazanırsak çıkarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, ÇOK ZOR DURUMDAYKEN ELİMDEN TUTTU"

Performansı ile ilgili konuşan 26 yaşındaki eldiven şunları dedi: