İrfan Can Eğribayat: Rehavete kapılmamalıyız

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklama yaptı.

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Mücadeleyi değerlendiren Eğribayat şunları dedi:

"Rakibimiz, oyunun her şeklini oynayabilen bir takım. Bunlara çalışmıştık. Bunları güzel bir şekilde uyguladık. Rakibe net bir fırsat vermedik. Ben de elimden geleni yapıyorum. Güzel bir skor aldık ama rehavete kapılmamamız lazım. Avrupa'daki takımlar bırakmıyor. O yüzden yine iyi bir şekilde çalışıp, analiz edip güzel bir şekilde hazırlanacağız. Ligde 3 gün sonra Kasımpaşa maçı var. O da önemli bizim için. Taraftarımız yine muhteşemdi. Teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçına da bekliyoruz. İnşallah hava da güzel olur. O maçı da kazanıp, sonra Avrupa'da tur atlayıp sonra derbiye hazırlanacağız."