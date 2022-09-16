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- İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geçti
İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geçti
- 16.09.2022 - 16:27
- Güncelleme : 16.09.2022 - 16:33
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
İrfan'ın golü VAR'dan döndü
Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.
Harika golle takımı canlandırdı
Mücadelenin 60.dakikasında Mert Hakan'ın pasında topla buluşan İrfan Can, harika bir gole imza atarak geri dönüşün başrollerinden olmuştu.
Ceza sahası dışından atılan gollerde Ronaldo'yu geçti
Fenerbehçe'nin ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Ekim 2019'dan bu yana Avrupa Kupaları'nda ceza sahası dışından beşinci golünü kaydetti.
Milli futbolcu, Opta verilerine göre; Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol (5) atan oyuncu oldu.