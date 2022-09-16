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İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geçti

İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'yu geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, Ekim 2019'dan bu yana ceza sahası dışından beşinci golünü attı ve Ronaldo'yu geçti.