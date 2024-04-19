İrfan Can Kahveci: Ligde şampiyonluk şansımız yüksek Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elendikleri Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2 ya da 3 fark yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık" dedi.

"İnşallah ligde şampiyon olacağız"

28 yaşındaki milli futbolcu sözlerini, "Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi ligde maçımız var, önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız" şeklinde noktaladı.