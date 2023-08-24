İrfan Can Kahveci, Twente maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti.
Mücadelenin 46. dakikasında Ryan Kent’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, maçın 62 ve 74. dakikalarında Twente ağlarını havalandırdı.
Sezona formda başladı
Bu sezon 2’si Süper Lig, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 7 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
İrfan Can Kahveci, tribünlerden de yoğun alkış ve destek aldı.
"İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, şunları söyledi:
Her geçen hafta hem takım olarak hem bireysel olarak performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Ben bu forma için savaşacağımı söylemiştim. İnşallah yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur.