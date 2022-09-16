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    İrfan Can Kahveci'den harika gol

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçta harika bir gol kaydeden İrfan geri dönüşte başroldeydi.
    • 16.09.2022 - 01:40
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    İrfan Can Kahveci'den harika gol

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

    Maçın 60.dakikasında Mert Hakan'ın pasında harika bir gole imza atan İrfan Can farkı 1'e indirerek geri dönüşün başrollerinden oldu.

    İrfan Can'ın mükemmel golü

    İrfan Can Kahveci den harika gol #1

    İrfan Can Kahveci den harika gol #2

    İrfan Can Kahveci den harika gol #3

    (Görüntüler Exxen'den alınmıştır)

    Attığı nefis golle Fenerbahçe'nin geri dönüşünde önemli rol oynayan İrfan Can maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "Çok iyi bir takım olduk"

    Maç sonunda alınan sonucu değerlendiren İrfan Can Kahveci, "Bugün yenebilirdik de. Takımımıza çok inanıyorum, çok iyi bir takım olduk. Her maç değişen isimler oluyor ama bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Mutluyuz. Boşluk buldukça denemeye çalışıyorum, güzel bir gol oldu. İnşallah grubun diğer maçlarını kazanıp, bu grubu lider bitiririz." ifadelerini kullandı.


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