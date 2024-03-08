İsmail Kartal: Bu galibiyet ülke puanı için çok önemliydi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise'i 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Hem de camiamızın beklediği oyun gücüyle kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunun ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'lık skorla yenerek rövanç öncesinde avantajı kapmış oldu.

"Oyuncular verdiğimiz görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu takımın ne kadar organize olduğunu, iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerde düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımız işledi. Oyuncular verdiğimiz görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

"Ülke puanı için çok önemliydi"

"Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe goller attığını biliyorduk. Bizden uzun bir takımdı, bunun önlemini aldık. Aynı zamanda 7 gol yediler duran toptan. Buna iyi çalıştık. Daha sonra oyunu tutmasını iyi başardık. Kompakt bir şekilde rakibin karşısında kaldık. Üretkenliklerini durdurunca, kendi oyunumuz ön plana çıktı. Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Hem de camiamızın beklediği oyun gücüyle kazandığımız için çok mutluyum"

Oosterwolde'nin performansı

"Jayden bu sene bizimle birlikte çok büyük bir gelişim içerisinde. Genç bir oyuncu. Atletizmi yüksek, fizik gücü iyi. Hem stoper hem sol bekte gelişimine katkı sağladık. Bugün sol bek başladı, stopere geçti. Attığu golle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. İyi ve önemli bir oyuncu bizim için. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Hem kendisi hem de Fenerbahçe'yle ilgili çok daha iyi şeyler olur umarım"

Sakatlıklar hakkında konuşan Kartal, "Şu anda herhangi bir şey yok. Doktorla konuşmadık. Şu anda bir şey söylemem doğru değil bunlarla ilgili." dedi.

