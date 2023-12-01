İsmail Kartal: Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk oldu.

Right to Dream Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 6-1 yenilirken, ev sahibi Nordsjaelland'ın gollerini; 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 43. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Çok fazla konuşacak bir şey yok"

Bu skorun kendilerine yakışmadığını söyleyen Kartal, şunları dedi:

Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz.

"Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız"

Grubun son maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, şu sözleri sarf etti: