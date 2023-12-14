İsmail Kartal: Final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek son 16'ya kaldıkları maçın ardından "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte gruptan çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Ludogorets sahasında Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe diğer maçtan gelen skorla birlikte grubu lider tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"Daha farklı da kazanabilirdik"

İsmail Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize.

"Burada final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz"

Avrupa'daki hedefleri sorulan deneyimli teknik adam, şu yanıtı verdi:

Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz.

"Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı sorulan İsmail Kartal, şunları dedi:

Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum.

"Herhangi bir sakatlık durumu yok"

Spartak Trnava maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan ancak ikinci yarıda kenara gelen Osayi Samuel'in durumu sorulan Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık.

"Tadic olduğu zaman penaltıyı o atacak"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. İkinci ve üçüncü penaltıcılarımız belli. Penaltı kaçırdı diye bir oyuncuyu terk edip diğer oyuncuya bu misyonu vermek istemiyoruz. Tadic olduğu zaman penaltıyı Tadic atacak.

"Çizdiğimiz performanstan memnunuz"

"Pozitif futbolla gelişerek devam ediyoruz" diyen sarı-lacivertlilerin teknik patronu, şunları dedi:

Gayet güzel ve başarılı olarak değerleniyoruz. Lider olarak çıkmak güzel bir şey ekibimle beraber iyi şekilde çalışıyoruz. Oyuncular da bu pozitif futbolla gelişerek devam ediyoruz. Bu aşamada da lider olarak çıkmak bizi çok mutlu etti. Şubat ayını pas geçip mart ayında oynayacağız. Çizdiğimiz performanstan gayet memnunuz.

"Eleştiri objektif yapılmalı"

Danimarka’da farklı biten Nordsjaelland müsabakası sonrası yapılan eleştiriler üzerine İsmail Kartal şöyle konuştu:

Eleştiri tabii ki olur. Objektif, adaletli olmalı. Bazı mevkilerde oyuncu elimizde hiç yok. Ama bizim oradaki elimizin ne kadar zayıf olduğunu, bahane edilmeyecek de ne olacak? Orta sahada 1 tane yedeğimiz yok. İlk defa suni çimde oynadık. Soğuk havada mücadele ettik. Sahaya çıkan oyuncu en değerli oyuncudur. Sahaya çıkan oyuncular da mevkiisi olmayan oyuncular. Bir de gerçekleri bilmek lazım. Biz o takımı burada 3-1 yendik. 6-7-8 olabilirdi. Buralarda biraz daha objektif olunabilirdi.

"Takımımız ve tribünlerimiz Umut’a büyük destek verdi"

Takımın ve tribünlerin Umut Nayir’e olan desteği ile ilgili de konuşan Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: