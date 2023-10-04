İsmail Kartal: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesinde "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak maç 5 Ekim Perşembe akşamı 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Dersimize çalıştık"

İsmail Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler.

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

Deneyimli teknik adam hedeflerinin liderlik olduğunu söyledi:

Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.

"Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız"

İsmail Kartal son olarak şu sözleri sarf etti: