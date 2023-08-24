İsmail Kartal: Maç kazanmak için savunma oyuncularımın ileri çıkmasını istiyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçının ardından, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente'yi konuk etti. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 62 ile 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan Dusan Tadic attı. Twente'nin golü 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.

Twente'de Youri Regeer, 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu kritik mücadelenin ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Seyircimizin önünde iyi başladık"

Maçı değerlendiren Kartal, şunları söyledi:

Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı.

"Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum"

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum.

"Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor"

Yeni transfer Fred hakkında konuşan İsmail Kartal, şunları söyledi:

Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum. Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz.

"Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

İsmail Kartal, Altay Bayındır'la ilgili olarak, şu açıklamayı yaptı:

Altay hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun önemli oyuncularından birisi. Ankaragücü'nde onu ilk ben oynattım. Süper Lig'de de ilk ben oynattım. Ona çok güveniyordum. Fenerbahçe'ye geldi, A Milli Takım'a yükseldi. Futbolda bunlar oluyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir serüven başladı. Kendisine bu yolculukta canı gönülden başarılar diliyorum.

"İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız"

Dominik Livakovic transferi için konuşan İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız.

"Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz"

Maçların ertelenmesi hakkında açıklama yapan İsmail Kartal, şunları dedi: