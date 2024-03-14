İsmail Kartal: Trabzonspor maçını düşünerek bir plan üzerinden oynadık Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint Gilloise maçının ardından "Trabzonspor maçını düşünerek bir plan üzerinden oynadık. Kaybetmemize rağmen turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Turu geçmek önemliydi"

Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Turu geçtik ve çeyrek finale yükseldik. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum.

"Mert Hakan'ın arka adalesinde çekme oldu"

Sakatlıklar hakkında konuşan İsmail Kartal, şunları dedi:

Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda 1-2 gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz.

"İlk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk"

Kartal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle maça başladık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı.

"Trabzonspor maçını düşünerek bir plan üzerinden oynadık"

Oyuncularını kutlayan İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti: