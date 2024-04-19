İsmail Kartal: Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elendikleri Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk yarı iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Bugün oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe vardı. Muhteşem taraftar önünde golü de bulduk. İkinci yarı oyun dengelendi. Sonra tempoyu arttırdık sadece 2. golü bulamadık. O golü bulamamanın stresini yaşadık. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptık. Uzatmalar iki takım adına dengeli geçti. Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular en az penaltı kaçıran oyunculardı. Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik. Taraftarlarımıza karşı mahcup olduk. Her şeye rağmen önümüze bakıyoruz. Ligde devam edeceğiz" dedi.

"Bugün bazı oyuncular karşılık veremedi"

Müsabakada yapılan değişiklikler ile ilgili Kartal, "Bazen oyuncuları değiştirir, hamlelere karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz verimi alamazsınız. Bugün de bazıları karşılık verdi, bazıları veremedi. Bunlar futbolun içinde olan doğal şeyler" ifadelerini kullandı.

"Mecburi değişiklikler oldu"

Tadic’in vuruş stili ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Tadic'in çok fazla şut atma değil de ayak içi plase vuruşları var. Onun kendine göre vuruş stili var. 86. dakikada Fred ile konuştuk, uzun zaman sakatlık yaşadı. Uzatmaları da düşünerek yerine daha mücadeleci birini alarak tüm planlarımız buydu. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun kasığında ağrı oldu. Mecburi değişiklikler oldu" şeklinde konuştu.

"En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı"

Penaltı atışlarını da değerlendiren Kartal, "Bonucci çok kariyerli oyuncu, Cengiz de aynı şekilde. Tadic'in kariyerinde kaçırdığı penaltı sayısı çok az. Beni şaşırtan bunlar oldu. En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçıran isimler oldu. Bu kadar mücadele ettik. Bu mücadelenin karşılığında 2. golü atarak turu geçebilmek varken penaltılarla elenmek üzücü oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)