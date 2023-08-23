İsmail Kartal'dan Altay ve Livakovic sözleri Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, Twente mücadelesi öncesinde, "Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Daha kesinleşen bir şey yok. Livakovic konusu da şu an tamamen kulübümüzün tasarrufunda" dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Twente hareketli ve genç bir takım"

Twente takımı hakkında konuşan Kartal, şunları söyledi:

Son oynadığımız Samsunspor maçından sonra 3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente hareketli ve genç bir takım, koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelindekileri modern futbol eşliğinde yapmaya çalışıyor. Yarın maç bizim için çok çok önemli. Burada ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz.

"Sakat oyuncularımız var"

Sakat oyuncuların durumunun bu akşam belli olacağını ifade eden İsmail Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

Sakat oyuncularımız var. Bu sakat oyuncularımız gücümüzü rotasyon açısından azaltıyor. Bazılarının durumu bu akşam belli olacak ve yapılacak testlerin ardından oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz. Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de bunun olduğunu biliyorduk. Buna iki yenilik kattık. Termal kamerayla futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz ve onları not ediyoruz. Futbolcularımızın yorgun olup olmadığından, gece kaç saat uyuduğuna kadar bu işin içine girdik. Antrenmanlarda buna göre yükleme yaparak sakatlık riskini minimuma indiriyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle sakatlarımız 10 gün içinde toparlanabiliyorlar.

"Samsunspor maçında Umut Nayir'in oyuna girmesi gerekiyordu"

Samsunspor maçında Umut Nayir'i oyuna alması hakkında, Kartal şu sözleri sarf etti:

Maçın gidişatı ve rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da Umut Nayir'in oyuna girmesi gerekiyordu. Öyle bir zeminde önde top tutmak adına Umut'u tercih ettim.

"Her maçın stratejisi, her maçın hikayesi başka"

İsmail Kartal açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Ligde 3 yerli kuralı var diye 3 oyuncu ile çıkmak durumunda değiliz, daha fazla yerli oyuncu ile oynayabiliriz. Her maçın stratejisi, her maçın hikayesi başka. Twente ile de yarın bambaşka bir maça çıkacağız. En uygun oyuncular, en hazır oyuncular kimse, o maçın stratejisine göre o oyuncuları seçeriz. Yerli, yabancı farketmez. Stoperdeki sakatlıklar nedeniyle iki maçta bir farklı stoperler kullanmak zorunda kaldık defansta. Oyun felsefemizi oturttuğumuz için çok fazla bir problem olmuyor.

"Oosterwolde sürekli bir gelişme içerisinde"

Jayden Oosterwolde hakkında konuşan deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Jayden Oosterwolde sürekli bir gelişme içerisinde. Bizim takımımızın bir oyun planı var. Bu plan içerisinde gelişme kaydediyor. Yarınki maçta da oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğim. Fred'in sakatlığı yok. Yorulduğu için oyundan aldık.

"Daha kesinleşen bir şey yok"

İsmail Kartal son olarak Dominik Livakovic ve Altay Bayındır ile ilgili şu açıklamaları yaptı: