İsmail Yüksek: Kazansaydık daha mutlu olurdum

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEPLASMANLARDA DAHA NET KAZANABİLMELİYİZ"

İsmail Yüksek şöyle dedi:

"Takımımı tebrik ediyorum. Hedefimiz Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bir hayalimiz var. Zor bir deplasmandan puan aldık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanabilirdik. Öne de geçtik ama yediğimiz golle berabere bitti. Olsun, playoff turuna kaldık. Daha net, daha iyi olmalıyız. Böyle deplasmanlarda daha net kazanabilmeliyiz."