İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü

- İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Plzen maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
- İkisi de 3. sarı kartını alarak Ferencvaros maçında oynayamayacak.
- Bu sonuç, Fenerbahçe kadrosunu zorlu bir Avrupa maçında zayıflattı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakada ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber geldi.
ÖNCE İSMAİL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, ligin ardından Avrupa'da da cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 44. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa'da 3. sarı kartına ulaştı.
Daha önce Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılan İsmail, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
OOSTERWOLDE DE SARI GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.
Avrupa'da daha önce Dinamo Zagreb ve Stuttgart maçlarından sarı kartı bulunan Oosterwolde, 48. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, 3. sarı kartına ulaşarak Ferencvaros karşısında görev yapamayacak.