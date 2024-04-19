Jayden Oosterwolde'den takım arkadaşlarına destek

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek elendi.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından takım arkadaşlarına seslendi.
"Fenerbahçe adına lig şampiyonluğu için savaşacağız"
22 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezonun kalan bölümünde arkadaşlarından Süper Lig şampiyonluğu için savaşmalarını istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oosterwolde, "Kafanızı kaldırın beyler! Fenerbahçe adına lig şampiyonluğu için savaşacağız!" ifadelerini kullandı.
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