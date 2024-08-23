Jean Onana: Avantajlı bir skor aldık Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana, Lugano ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş ile Lugano 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Lugano maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA POZİTİF BİR SKOR ALIP TURU GEÇECEĞİZ"

Jean Onana maçı değerlendirerek şunları söyledi:

"3-1 öndeydik ve yemememiz gereken goller yedik. Çok iyi bir skor değil bu ama İstanbul'da pozitif bir skor alıp bu turu geçeceğiz. İletişim çok önemli. Al-Musrati ile alan paylaşımını doğru yaptık ve oyun biraz toparlandı. Bu sezon çok daha iyi bir atmosfer var. Hocamız hepimizle çok iyi iletişim kuruyor. Oynamasam da onun için önemli olduğunu bana hissettiriyor. Bu da benim özgüvenimi yükseltiyor."

Zeminin bahane olamayacağını söyleyen Jean Onana, "Saha bir bahane olamaz. Rakip de sonuçta bu zeminde oynuyor. İstanbul'da bizim lehimize koşullar daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

''AVANTAJLI SKOR''

Onana, skorun avantaj olduğunu söyleyerek, "Bu akşam bence avantajlı bir skor aldık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Orada taraftarlarımızın desteğiyle daha pozitif bir sonuçla turu geçebiliriz. İkinci maç, daha agresif olacağımız bir maç olacak. Bazı koşullar bizim lehimize olacak. Bunları da değerlendirip turu geçeceğiz." yorumunu yaptı.

TARAFTARA MESAJ

Taraftarına da seslenen Onana, "Beşiktaş için her şeyi vereceğiz, turu geçmek için her şeyimizi vereceğiz. Onların yüzünü güldüreceğiz. Rövanşta onların desteğine çok ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.

(Görüntüler TRTSPOR'dan alınmıştır)