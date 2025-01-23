Joao Mario, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı

İHA
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.
90+2. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin eden Joao Mario, Beşiktaş formasıyla ilk kez golle buluştu.
79. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Mario, bu sezon 11 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Portekizli orta saha, 79 dakikada Milot Rashica’nın yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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