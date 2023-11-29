Johannes Hoff Thorup: İyi hazırlandık ve galip gelmek istiyoruz Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesinde "İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak" dedi.

DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak.

Mücadele öncesinde Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve takım kaptanı Kian Hansen, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Grupta şansımız var"

Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Thorup, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da oynanan maçtan dersler çıkarttık. Bu doğrultuda yarın sahaya çıkacağız. Yarın maç bizim için zor olacak. Grupta şansımız var. Önemli iki maçımız var ve şansımızı iyi şekilde kullanmak istiyoruz.

"Soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil"

Hava şartlarıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Thorup, şöyle konuştu:

Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil.

"İyi hazırlandık ve galip gelmek istiyoruz"

Taraftarın maça büyük ilgi gösterdiğini ve maçın daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Thorup, şunları dedi:

Bugüne kadar büyük maçlara çıktı. Ancak Fenerbahçe karşılaşması daha da büyük bir maç. Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

"Fenerbahçe buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir"

Maç saatini heyecanla beklediklerini belirten Kian Hansen, şu şekilde konuştu:

Bizim için büyük bir maç. Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz.

"Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip"

Fenerbahçe'nin önemli isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Kian Hansen, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz.

Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hansen, Fenerbahçe'nin ilk maçta oynadığı baskılı oyunu, edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)