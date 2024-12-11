Jonas Svensson: 3 puana ihtiyacımız var

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Müsabaka öncesinde ise Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"

Svensson, sözlerine şu şekilde başladı:

Yarın zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var. Onun için oynayacağız.

"ZOR BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bodo/Glimt'i değerlendiren Norveçli oyuncu, şunları dedi:

Geçen sene burada yoktuk ama şunu da söylemem gerekiyor, takımda değişiklik oldu. Avrupa'dan gelenlerin büyük bir çoğunluğu burada zorlandı. Zor bir takım olduğunu biliyoruz ve biz hazırız. Geçen seneye göre daha çok çalışacağız.