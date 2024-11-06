İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile sahasında karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Norveçli oyuncu Jonas Svensson, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Svensson, şu şekilde konuştu:

Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ama bu zaten normal bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve savaşan, mücadele eden takımlar. Onlara karşı oynamak bu açıdan kolay olmadı. Maçı aslında bireysel yeteneklerimizle kazandık diyebilirim. 3 puan aldığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık.

"TAKIMIMIZDAKİ HER OYUNCU BENCE ÇOK İYİ"

Arnavut oyuncu Milot Rashica'nın oyuna girmesinin kendi performansını da etkilediğine dikkat çeken Jonas Svensson, şu şekilde konuştu:

Rashica iyi bir oyuncu ama başka iyi oyuncularımız da var. Takımımızdaki her oyuncu bence çok iyi. Milot sakatlıktan döndü, bugün de iyiydi. O yüzden de iyi oynadı.

"GEÇEN YIL ZORDU, KÖTÜ GEÇTİ"

Giovanni van Bronckhorst'un sezon başından itibaren takımın başında olmasının kendileri için şans olduğunu söyleyen Jonas Svensson, sözlerini şöyle tamamladı: