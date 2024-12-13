Jonas Svensson: Taraftarımıza ihtiyacımız olacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncusu Jonas Svensson, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Maç hakkında konuşan Svensson şöyle dedi:

"Maça iyi başladık. İlk golü yiyene kadar iyi gidiyorduk. Top rakipteydi ama biz de kontrataklardan etkiliydik. Basit iki gol yedik. İkinci yarı da zorlandık. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Üzgünüz. Bir sonraki maçımız Bilbao ile. Bilbao maçında taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor."

"BILBAO MAÇINDAN ÖNCE LİGE ODAKLANACAĞIZ"

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan iki maç hakkında konuşan Norveçli şunları söyledi: