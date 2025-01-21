Jonas Svensson'dan Ole Gunnar Solskjaer'e övgüler

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.

22 Ocak Çarşamba akşamı saat 18.30'da Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka öncesinde Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OLE'NİN DOĞRU BİR TERCİH OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Svensson, sözlerine şu şekilde başladı:

Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Hayatta kalanlara da geçmiş olsun diliyorum. Ole'nin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben onun buraya geleceğini bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Yeni hocalar her zaman yeni bir enerjiyle gelir. Yarın onun istediği oyunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum.

"İYİ BİR DURUMDA DEĞİLİZ"

İyi durumda olmadıklarını belirten Svensson, şunları dedi:

Ligde çok iyi dönemden geçmiyoruz. İyi bir durumda değiliz. Avrupa da bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Avrupa'da bir sonraki tura geçmek için elimizden geleni yapacağız.

"HOCAYI NORVEÇ'TE HERKES TANIYOR"

Jonas Svensson, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

Bu tesadüf oldu. Genelde Türk basınında hocalar gelmeden önce çok haber çıkar. Ben hiç haber görmedim. Benim için sürpriz oldu. Hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç oyuncuların rol modeli. O fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Hocamdan çok şey öğrendim. Benim için de bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek çok güzel bir duygu. Umarım bizim için iyi olacak bu birliktelik.