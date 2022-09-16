Jorge Jesus: 5 dakika olsa kazanabilirdik

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından gruptaki puanını 4'e çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"5 dakika olsa kazanabilirdik"

Maçı kazanabileceklerini söyleyen Jorge Jesus, "2-0'dan maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 dakika daha olsa kazanabilirdik. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Tribündeki taraftarların Fenerbahçe futbolcusuna laf söylemesi normal değil ancak böyle şeyler oluyor futbolda. Oyuncularımı bu akşam gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Fikrim hala aynı. Rennes ve Dinamo Kiev favori." dedi.

"Daha iyi olacağız"

Maç hakkında değerlendirme yapan Jesus, "İyi bir takıma karşı oynamış olduk, Rennes'in hücum oyuncuları çok yetenekli. Çok para harcadılar oraya, kaliteli bir oyuncu grupları var. Bizim savunmamız yenilmez değil. Defansın arkasına atılan topları güzel bir şekilde attılar, onları da bu özellikler öne çıkarıyor. Biz de sahada çaba sarf ettik, oyuncularım gollerden sonra çabuk toparladı. Benim şuan düşündüğüm tek şey 2 gün sonra oynayacağımız Süper Lig maçı, tek bir antrenmanla toparlamamız lazım. Bizim için zor bir süreç. Elimdeki bütün oyunculara güveniyorum, bunu söyleyip her maça aynı kadroyla çıksam bu samimi olmazdı. Elimden geldiği kadarıyla tüm kadroyu kullanmaya çalışıyorum, 3 günde 1 maç yapıyoruz. Güçlü kalmamız gerekiyor, onlar da bundan keyif alıyor. Daha iyi olacağız. Kim oynarsa oynasın, kalitemiz düşmüyor." ifadelerini kullandı.

"Kırık yok bildiğim kadarıyla

Luan Peres'in sakatlığına değinen Jorge Jesus, "Maçtaki negatif olan nadir şeylerden biriydi Luan Peres'in sakatlığı. Şuan oyuncu hastanede, kırık yok bildiğim kadarıyla. İyi olmasını temenni ediyorum." sözleriyle açıklamasını bitirdi.