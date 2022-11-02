Jorge Jesus: Liderlik için oynayacağız

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk olacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Jesus, "Biz liderlik için oynayacağız." dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'e konuk olacak.

Teknik direktör Jorge Jesus, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Teorik olarak avantajlı olan Rennes"

Jesus; "Grubun sıralaması belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birinci bitirerek direkt son 16'ya kalma ihtimali var. Biliyoruz ki, atılan goller belirleyici olabilir. Teorik olarak avantajlı olan Rennes.

Evlerinde oynayacaklar. Dinamo Kiev'e göre daha az güçlü bir takımla oynayacaklar. Biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp Rennes maçını bekleyeceğiz" dedi.

"Biz yine kazanmak için oynayacağız"

Portekizli deneyimli teknik direktör; "Son maçımızı oynayacağız ve kazanırsak, bir tur atlayabiliriz. Bizim maça ve Rennes maçının skorlarına bakacağız. Biz yine kazanmak için oynayacağız. Bir galibiyet alırsak, iyi olacak ama liderliği garantilemeyecek. Daha çok gol atan lider olacak, biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yarınki maçtaki skora göre belli kararlar verebiliriz"

Maç içinde skora göre kararlar vereceğini söyleyen Jesus, "Yarınki maçtaki skora göre belli kararlar verebiliriz. Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Sivasspor ile önemli bir maç oynayacağız. Bizim hedefimiz lig şampiyonluğu." dedi.

"Fenerbahçe çok daha iyi bir takım"

Dinamo Kiev'i değerlendiren Jorge Jesus, "Dinamo Kiev'de kimin oynayacağı benim problemim değil, Mircea Lucescu'nun problemi. Dinamo Kiev ile oynadığımız maçların üstünden aylar geçti.

Fenerbahçe çok daha iyi bir takım. Birbirimiz için sır değiliz. Dinamo Kiev çok iyi bir takım. Yarın hedefleri yok ama gururları var, bunun için oynayacaklar." ifadelerinde bulundu.

"Liderlik için oynayacağız"

Sahaya liderlik için çıkacaklarını söyleyen Jesus, "Biz liderlik için oynayacağız. Rennes kazanacak, bunu biliyoruz. Bu yüzden bizim de kazanmamız lazım. Birinci bitirmek ile ikinci bitirmek arasında çok fark var. İkinci bitiren daha zor bir yoldan gelecek. Bunu engellersek bizim için daha iyi olur." ifadelerini kullandı.