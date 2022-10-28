Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Jorge Jesus, oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

"Minimum 2 maç olmayacak"

Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı.