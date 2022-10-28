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    Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Jorge Jesus, oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
    • 28.10.2022 - 00:30
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 00:30
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    Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak

    Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

    "Minimum 2 maç olmayacak"

    Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak #1


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