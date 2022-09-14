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    Jorge Jesus'un Rennes maçını kazanma planı

    Jorge Jesus'un Rennes maçını kazanma planı

    Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, Rennes maçının ilk 11'ine henüz karar veremese de saha içerisindeki planını hazırladı.
    • 14.09.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 09:31
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında karşılayacağı Rennes mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, haftayı da bay geçmelerinin ardından tüm yoğunluğunu bu maça vermiş durumda.

    Jorge Jesus un Rennes maçını kazanma planı #1

    Ön alan baskısı ve bolca şut

    Hafta boyunca analiz ekibiyle birlikte Fransız takımının eksik yanlarına çalışan Portekizli çalıştırıcı, ön alan baskısını artırmaya karar verdi.

    Yıldırıcı bir oyun planı kuran Jesus, 37 yaşındaki kaleci Mandanda'yı avlamak için kaleye sık sık şut denenmesini istedi.

    Teknik futbolcularını sahaya sürmesi beklenen başarılı hocanın topu sürekli kendilerinde tutmak için çeşitli planlar yaptığı da gelen haberler arasında.

    Jorge Jesus un Rennes maçını kazanma planı #2

    Yüksek riskli maç

    Rennes’in Fenerbahçe ile oynayacağı maç UEFA ve güvenlik birimleri ile yapılan görüşmeler sonrasında yüksek riskli olarak değerlendirildi. Maçta 250 ila 300 civarı polis ve jandarma gücü, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser görev alacak.

    Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2 haftasında Rennes ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

    Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. 4. hakem ise Viktor Shimusik.

    Jorge Jesus un Rennes maçını kazanma planı #3


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