Jose Luis Mendilibar: Tur atlamak için aynı şansa sahibiz Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunarak, "3-0 öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk, şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, açıklamalarda bulundu.

"Çok iyiydik, kontrol bizdeydi"

Mendilibar şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu ki zor bir maçı kazandık. İyi bir sonuç elde ettik. Favori olmadığımız bir maçta galibiyet aldık. 3-0 öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk, şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Sanırım penaltı bizi etkiledi. Çok iyiydik, kontrol bizdeydi. Pozisyon vermeden tehlikeler yaratıyorduk. Penaltıdan itibaren rakip tehdit etmeye başladı."

"Tur atlamak için aynı şansa sahibiz"

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Penaltı anı çok önemliydi. Tur atlamak için aynı şansa sahibiz, belki biraz daha avantajlıyız. Deplascmanda oynuyoruz ve bu önemli değil. Ferençvaros ve Maccabi'ye karşı oynadığımız gibi oynayacağız.'' şeklinde konuştu.