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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"UMUYORUM UEFA CEZALANDIRMIYORDUR BENİ"

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."

"MAÇI KAYBEDENLER PENALTIYI KAÇIRANLAR DEĞİL, HEPİMİZ"

Mourinho, "Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz." sözlerini sarf etti.

"VAR'IN KÖTÜ UYKU ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNDAN DAHA FAZLA GURUR DUYAMAZDIM"

Mourinho, son olarak, "Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım." dedi.

"3 PENALTI VERİLMEDİ"

Jose Mourinho, basın toplantısında, "Biz 2-0 kazandık. Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda kazanmayı hak eden bizdik. 120 dakika sonunda hak eden de bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar..." dedi.

"BÖYLE ELENMEYİ TERCİH EDERİM"

Portekizli teknik adam şunları dedi:

"3 gün arka arkaya, kesintisiz idman yaptık. İyimser bir yaklaşımla baktık bu maçlara. Oyuncular da son derece özgüvenliydi. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Böyle mükemmel bir dönüşle elenmeyi de tercih ederim. Eminim daha fazla acı veriyordur bize. Pazar günkü maç da çok zor olacak ama bu şekilde olmasını tercih ederdim. Son 20 maçta 1 tane kaybettik, o da Rangers'a karşıydı. Tekrar kazanmak, iyi performansa dönmek tekrar mümkün olacak."

"BUNUNLA İLGİLİ DEĞİLDİR"

Hakem kararlarına değinen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Aklımı kurcalayan tek şey bu sezon Avrupa'da takımıma bir şey olduysa, Budapeşte'deki finalle (UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma - Sevilla finali) ilgiliyse... Kesinlikle bunla ilgili değildir. Kötü şanstır. Bu şekilde düşünmek istiyorum." diye konuştu.

"AVRUPA'DA FİNAL OYNAYABİLİR"

Mourinho şunları söyledi: