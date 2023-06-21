Jose Mourinho, 4 maç men cezası aldı Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde hakeme kullandığı uygunsuz ifadeler sebebiyle 4 maç ceza aldı.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İspanyol temsilcisi Sevilla, normal süresi ve uzatma devreleri sonucunda 1-1 eşitlikle penaltılara giden mücadelede İtalyan ekibi Roma'yı penaltı atışlarında sağladığı 4-1'lik üstünlükle mağlup etti ve 7. kez kupayı müzesine götürmüştü.

Roma'nın deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho, bu yenilgiyle bir ilki yaşamıştı. Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalinden mağlup ayrılmıştı.

4 maçtan men edildi

Maç sonunda madalya törenine katılmak istemeyen Portekizli teknik adam finali yöneten İngiliz hakem Anthony Taylor'a kullandığı uygunsuz ifadeler sebebiyle UEFA organizasyonlarındaki 4 maçtan men edildi.

60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Roma'nın önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçında cezasını tamamlayacak.