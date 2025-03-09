Jose Mourinho, Anderson Talisca'ya ilk 11'de şans verecek
Haber Merkezi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoç ekibi Rangers'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho harekete geçti.

Dünyaca ünlü çalıştırıcı, rövanş maçında ilk 11'de değişikliğe gidecek.

TADIC YERİNE TALISCA

Mourinho, Glasgow'da Dusan Tadic'i yedek kulübesine çekip Anderson Talisca ile maça başlayacak.

Talisca, ilk maçta istenilen performansı sergileyemeyen Tadic'in yerine 10 numarada görev alacak.

FENERBAHÇE FORMASINI 10 KEZ GİYDİ

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Talisca, devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmış ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 10 resmi maçta şans buldu. 31 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları sarsmayı başardı.

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Emre Çalışkan
Editor