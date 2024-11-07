Jose Mourinho, AZ Alkmaar maçının taktiklerini tribünden verdi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile temsilcimiz Fenerbahçe takımları Hollanda'nın Alkmaar kentinde bulunan AFAS Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, hakeme itirazı sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasının ardından UEFA'dan 1 maç men cezası almıştı.

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Bu gelişmenin ardından ise dünyaca ünlü teknik adam AZ Alkmaar karşılaşmasını tribünden takip etti.

Portekizli çalıştırıcı, taktiklerini telefon üzerinden gerçekleştirdi.