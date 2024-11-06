Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı! Nedenini Fenerbahçe açıkladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe akşamı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, bu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU TERCİHİ KULLANIYOR"

"Jose Mourinho neden basın toplantısında yok?" sorusuna Göle, şu yanıtı verdi:

Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok.

"BURAYA MORALLİ GELDİK"

Hollanda'ya moralli geldiklerini söyleyen Göle, şunları dedi:

Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur.

"İLK 8 İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Zeki Murat Göle, açıklamalarına şöyle devam etti:

Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz. AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç.

"MOURINHO, ÇOK DETAYCI VE ÖZEL BİR İNSAN"

"Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?" sorusuna Göle, şu yanıtı verdi:

Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki.

"YOKLUKTA BİLE ÇOK ÇEŞİT YARATABİLEN BİR HOCAMIZ VAR"

"Sol bekte bir sıkıntı vardı. Manchester United maçına benzer bir kadro olabilir mi?" sorusu karşısında Göle, şunları dedi:

Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yoklukta bile çok çeşit yaratabilen bir hocamız var. Tabii ki eksiklikler etkiliyor ama bir şekilde çözüm bulunuyor.

"BEN YÖNLENDİRMEYECEĞİM"

Zeki Murat Göle, "Jose Mourinho'nun yokluğunda görev dağılımı nasıl olarak saha kenarında?" sorusunu ise şu şekilde cevaplandırdı:

Ben yönlendirmeyeceğim. Yardımcı antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar.

HOCALAR BASIN TOPLANTISINA ÇIKABİLİYOR

UEFA organizasyonlarında cezalı olan teknik direktörler Süper Lig'in aksine basın toplantılarında açıklama yapabiliyor.