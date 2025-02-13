Jose Mourinho: Henüz tur ortada

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK İYİ OYNADIK"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

"YUSUF İLE ÇALIŞMAK, YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Yusuf Akçiçek hakkında konuşan Mourinho, şunları dedi:

Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı.

"HENÜZ TUR ORTADA"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Bugün kazandıklarını ama henüz turun ortada olduğunu dile getiren Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Sanırım ocak ayından itibaren 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu takımın üzerine koyarak devam ettiğini gösteriyor. Tabii ki her şey zor. Eleme usulü maçların başındayız. Bugün kazandık ama henüz tur ortada. Futbolda her şey mümkün, her şey olabilir. Özellikle deplasman maçlarında. Takımın gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Takım birlik olmuş durumda. Amrabat stoperde harika bir performans sergiliyor, Yusuf harika bir performans gösteriyor, takımda herkes harika bir performans gösteriyor. Maçı kontrol etmeyi başardık. Topun bizde olmadığı anlarda da sağlam bir görüntü sergiledik. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi? Bunu Belçika’daki maçta göreceğiz.

"VERTONGHEN'İN FORMASINI ALDIM"

Maçtan sonra Anderlecht futbolcusu Jan Vertonghen’in formasını aldığının hatırlatılması üzerine Mourinho, şunları dedi:

Evet Vertonghen’in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarım olarak kalırlar. Onunla hem oyuncu hem insan olarak güzel anılarım var.

"HAKEMİN OYUNU KONTROL ETMESİNDEN MEMNUNUM"

Mücadelenin hakeminin performansını değerlendiren Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Genel olarak hakemin oyunu kontrol etmesinden memnunum. Arka direkte Bright’a yapılan penaltı pozisyonu vardı. VAR pozisyonu 3 dakika izliyorsa o pozisyon şüphelidir. Farklı açılardan pozisyonu izleyip hatalı kararı vermek zordur.

"OYUNCULARIMLA ÇOK MUTLUYUM"

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Ben maçları kazanmayı severim ve mümkünse kalp krizi geçirmeden. Maçı 7-3 kazanıyorsam kalp krizi geçirmeme sebep olacak bir şey yoktur. Bunu beni mutlu eder. İlk yarı rakibe 1 pozisyon verdik. İrfan kaledeydi kurtarışı yapmak için. İkinci devrede de 16-17 metreden bir şut ve iyi bir kurtarış vardı. Skriniar bir lider. Geride sağladığı katkı ve iletişimle… Sofyan çok zeki. Geçmiş maçta Levent için de aynı şeyi söyledim. Topsuz oyunda kolektif bir çalışmanın ürünü bu. Biz ön bölgedeki oyuncularımızdan çok şey talep ediyoruz ve maç sonunda yoruluyorlar. Onlara haklarını vermemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok mutluyum.

"ONUN ÇOK POTANSİYELLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Yusuf Akçiçek’in çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu hatırlatan Mourinho, şunları dedi: