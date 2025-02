Jose Mourinho: Henüz tur ortada

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht’i 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK İYİ OYNADIK"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

"YUSUF İLE ÇALIŞMAK, YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Yusuf Akçiçek hakkında konuşan Mourinho, şunları dedi:

