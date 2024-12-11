Jose Mourinho: Hatayı biz yaptık

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri; 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından konuştu.

"ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik

"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA MAÇ BİTTİ BİZİM İÇİN"

10 kişi kaldıktan sonra maçın bittiğini söyleyen Portekizli teknik adam, şunları dedi:

İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için.

"HATA YAPAN BİZDİK"

Taraftarların tepkisi hakkında konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti: