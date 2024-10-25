Jose Mourinho, İngiliz gazetelerinin manşetlerinde

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Jose Mourinho, Portekiz'deki kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselmiş ve uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştırmıştı.

Mourinho, dün UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin teknik adamı olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

Dünyaca ünlü teknik adam, 1-1 biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu.

"JOSE YİNE MANŞETLERE ÇIKTI"

Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem itirazlarında bulunan teknik direktör Jose Mourinho, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Maçın bu anlarıyla ilgili İngiliz Daily Mail gazetesi, şu yorumda bulundu:

Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylüyorlardı. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin sahnesinde yer aldı. Daha sonra Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik bilgilerin birleştirilmesi için mi kullanılmıştı? Belki de asla bilemeyiz ama bunları Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi.

"MOURINHO YİNE ROL ÇALDI"

Karşılaşmanın ardından hikayelerden biri ise ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC'den geldi: BBC, şu ifadeleri kullandı:

Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ancak Mourinho yine rol çaldı.

"UNITED, 19 AYDA AVRUPA'DA SADECE BİR KEZ KAZANDI"

The Telegraph ise, Portekizli teknik olarak kırmızı kart görmesine değinirken, Manchester'ı da uzun süredir galibiyet alamaması nedeniyle eleştirdi.

Haberde, şöyle denildi:

Eski United menajerinin penaltı vermesine öfkeyle tepki gösterisinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı.

"MOURINHO'NUN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ MAÇTA FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDI"

The Guardian da karşılaşma ile ilgili olarak, şunları dedi:

Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart gördüğü maçta Fenerbahçe ile berabere kaldı.

"MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI KIRMIZI KART GÖRDÜ"

The Independent ise maçın sonucunu, şu ifadelerle okuyucularına aktardı:

Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum, Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi.

"KÜFÜRLERDEN DOLAYI HAKEM TARAFINDAN OYUNDAN ATILDI"

The Sun gazetesi, Jose Mourinho'nun oyundan atılmasını, şu iddialarla paylaştı: