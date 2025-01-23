Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9 puana yükselirken, Lyon ise puanını 14 yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇTA İKİ TANE HATALI KIRMIZI KART VAR"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu.

"TUR ATLAMAK İÇİN SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.

"KUMBEDI, İKİNCİ YARIDA UFC DÖVÜŞÇÜLERİ GİBİ SZYMANSKI'YI YERE DÜŞÜRDÜ"

VAR hakemini eleştiren Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz.

"NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Saint-Maximin'in geleceği hakkında konuşan Mourinho, şunları dedi:

Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum.

"YUSUF, HARİKA POTANSİYELİ OLAN BİR OYUNCU"

Yusuf Akçiçek hakkında konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika potansiyeli olan bir oyuncu.

"KULÜP İÇİN İSTİYORUM"

Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı, yorumda bulunmak ayrı. Onlardan ricada bulunmak benim işim ama onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil. Ben onlardan istediğim şeyleri kendim için değil, kulüp için istiyorum.

"11 TANE SAVAŞAN OYUNCUMUZ OLACAK"

"Geçmişte Avrupa'da büyük geceler yaşadınız. Bu turu geçerseniz burada da aynısının yaşanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Mourinho, şu yanıtı verdi: