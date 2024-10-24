Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ikinci yarısında bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

FENERBAHÇE, PENALTI BEKLEDİ

57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

MOURINHO, KIRMIZI GÖRDÜ

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.