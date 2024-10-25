Jose Mourinho: Olanğaüstü bir performans sergiledik

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 3. hafta sonu puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçta berabere kalarak 3 puana çıktı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMDAN DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİM"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim.

"FENERBAHÇE'DEN SONRA AVRUPA'DA YER ALMAYAN BİR TAKIMA GİDECEĞİM HERALDE"

Gördüğü kırmızı kart hakkında Mourinho, şunları dedi:

Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek söyleyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim herhalde.

"TAKIMIM HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Mourinho, şöyle konuştu:

Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda. United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik.

"YAŞADIĞI ŞEY SAKATLIK DEĞİLDİ"

Bright Osayi Samuel'in sakatlanmasıyla ilgili olarak Portekizli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Kramp... Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Dünyaca ünlü teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Olağanüstü bir performans sergiledik. United gol atabileceklerini bildiğimiz şekilde bir gol attı. Kanat oyuncularının hızı ve merkez oyuncularının bindirmeleriyle gol atabileceklerini zaten biliyorduk.

"ONANA İKİ İNANILMAZ KURTARIŞ YAPTI"

Manchester United kalecisi Onana hakkında Mourinho, şunları dedi: