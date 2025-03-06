Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Rangers’a 3-1 mağlup oldu.

Kritik müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik.

"HENÜZ BİTMEDİ"

90 dakikanın daha olduğunu söyleyen Mourinho, şöyle konuştu:

Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEĞİL"

Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı.

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Fred'in eksikliği hakkında konuşan Portekizli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ"

Fenerbahçe taraftarı ile ilgili olarak Mourinho, şu ifadeleri kullandı: