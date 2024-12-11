Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki favorileri sıraladı

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacakları kritik maç öncesinde çarpıcı açıklamalara imza attı.

Dış basına konuşan Mourinho, "Real Madrid'e geri dönecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"BEN ÇOK BÜYÜK BİR REAL MADRID TARAFTARIYIM"

Mourinho, şunları dedi:

İnsanlar Lamine Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı destekliyorum. O harika bir oyuncu ve umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Real Madrid'e geri dönmek mi? Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez, şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum.

"BAŞKA TAKIM GÖREMİYORUM"

"UEFA Avrupa Ligi'ni bu sene kim kazanabilir?" sorusuna ise Portekizli teknik adam, şu yanıtı verdi:

Athletic Bilbao, Tottenham ve Manchester United kazanabilir. Başka takım göremiyorum.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR GÖREV"

Mourinho ayrıca, şu sözleri sarf etti: