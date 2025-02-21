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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off'unda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mutluyum, üst tura çıktık ve kaybetmedik. Bu tarz maçlarda en önemlisi tur atlamaktır, bir de maçı kaybetmiyorsanız daha iyi. Kolay olmayacağını biliyorduk, maça iyi başladık ve başlangıçta bitirebilirdik. 2-1 geri düştük, sakin kalmaya devam ettik."

"ŞİMDİ KURAYI BEKLİYORUZ"

"Berabere kalınca maç bitti. Fred'in cezalı olması üzücü. Avrupa'da 13-14 maç oldu, kartların birikmesi normal. Sakatlık olmaması iyi. Bright'ın yarım bir sakatlığı vardı. Risk alıp Mert Müldür'ü oynattık. Şimdi kurayı bekliyoruz."

"YARIN SABAH DERBİYİ DÜŞÜNECEĞİM"

"Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otele gidip döner yemeyi hak ediyoruz. Sonrasında dizimi izlemeyi hak ediyorum. Bunun keyfini çıkaracağım ve ardından yarın sabah derbi maçı düşünmeye başlayacağım."

"TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN TEK TÜRK TAKIMI OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho açıklamalarda bulundu.

Gelecek turdaki muhtemel rakipleri olan Olympiakos ve Rangers hakkında konuşan Jose Mourinho şunları dedi:

“Olympiakos’a uçuş süresi daha kısa çünkü o yüzden Olympiakos olabilir. Ama İskoçya’ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum var. Çok güzel bir atmosfer oluyor, çok tutkulu taraftarları var. İlk maç deplasmanda olacak. Fred bizim için önemli bir eksik olacak. Bunu düşünecek vaktimiz var. Pazartesi günü ligde ve perşembe günü kupada oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi’ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. UEFA turnuvalarında Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz”

"BU KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetecek olmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Mourinho, “Üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bunun güvenirlilik ve maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan dolayı mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama fair-play insanıyım. Bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur” şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam, Anderlecht takımından dikkatinizi çeken bir oyuncu oldu mu şeklinde gelen soruya şöyle cevap verdi:

“Ben maç oynadığım zaman özellikle bir oyuncuya odaklanacak vaktim olmuyor. Genel olarak rakip takıma odaklanıyorum. Dolayısıyla bir oyuncu üzerinde onu izleme vaktim olmuyor. Bence rakibimiz iyi ve organize bir takım. Çok fazla genç oyuncuları var. Oynamış olduğumuz ilk maç bence bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığımız en iyi maçtı. Buraya bu yüzden istikrarlı ve iyi bir şekilde geldik”

"OYUN BİZİM EN İYİ OLDUĞUMUZ ANDA DURDU"

Maçın ilk dakikalarında tribünlerde yaşanan olayların ardından maçın bir süre durması hakkında da konuşan Mourinho sözlerini şöyle noktaladı: