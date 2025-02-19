Jose Mourinho: UEFA turlarında her şey mümkündür

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe akşamı TSİ 23.00'te deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, yarın oynanacak mücadelede alacağı her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyette tur atlayacak.

Anderlecht'in 3 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda skor değişmezse penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

Bu maç öncesinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM, İYİ OYUNCULAR"

"Bahaneler üretmek yerine her zaman bir çözüm ürettiniz. Savunmadaki eksiklere rağmen Fenerbahçe son 4 maçta 1 gol yedi. Bunu nasıl başardınız?" sorusuna Mourinho, şu yanıtı verdi:

Oyuncularım, iyi oyuncular. Yeni şeyler öğrenmeye açık oyuncular ve yeni pozisyonlarda oynamaya açık oyuncular. Aynı zamanda taktiksel kültüre sahip olmakta çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın etkisi var. Ayrıca kalecimizin de bu tabloda etkisi var. Bazı anlarda çok kritik kurtarışlar yaptı.

"UEFA TURLARINDA HER ŞEY MÜMKÜNDÜR"

Mourinho, UEFA maçlarında her sonucun mümkün olabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu gelişimi tek bir şeye bağlamayız. Yılbaşında verilen arada sonunda istediğimiz şeyleri çalışma fırsat bulduk. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık. Sonuçlar da gelince öz güven yükseldi. Sakatlıklar oldu ama bu sürede transfer penceresi açık olduğu için şanslıydık. Milan Skriniar'ın çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görüyorsunuzdur. Aynı zamanda takım çok öz güvenli bir şekilde birlik olmuş durumda. Sadece futbol olarak değil, aile olarak da gelişiyorlar. Bizim için işler çok iyi şu anda. Pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemli maçımız bir sonraki maç. Tecrübem bana diyor ki; UEFA turlarında her şey mümkündür.

"ÇİN'DEN DÖNDÜKTEN SONRA ZENGİN BİRİSİ OLDU"

Eski oyuncusu Belçikalı Marouane Fellaini hakkında Mourinho, şunları dedi: