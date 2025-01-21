Jose Mourinho'dan Lyon'a özel taktik: Edin Dzeko yedeğe...

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UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, 23 Ocak Perşembe günü Lyon'u konuk ediyor. Mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon karşısında takımı için kritik bir hamle yaparak eski sistemine geri dönmeye hazırlanıyor.

Son lig maçlarında çift forvetli 3-4-1-2 dizilişiyle oynayan sarı-lacivertliler, zorluk seviyesi yüksek Lyon karşısında 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkacak.

TEK FORVETE DÖNECEK

Bu değişiklikle orta sahada daha güçlü bir yapı oluşturmayı planlayan Mourinho, Amrabat'ı yeniden ilk 11’e dahil edecek. Hücumda ise takımın gol umudu, tek forvet olarak En Nesyri olacak.

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki bu kritik maçta taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor.