Jose Mourinho'dan Samet Akaydin açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 2-0'lık skorla kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ligdeki Başakşehir karşılaşması sorulan Portekizli teknik adam, bu maçta Samet Akaydin'in oynamayacağını söyledi.

"EVİMİZDEKİ MAÇTA OYNATMAM"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu, takımı ve atmosferi korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım.