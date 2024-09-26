Jose Mourinho'dan sert sözler: Futbolla dalga geçemezsiniz Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Union SG'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Union SG'yi Çağlar Söyüncü'nün 27, Burgess'in 82. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 yendi.

Sarı lacivertliler, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

En önemlisi 3 puan. Oyuna çok iyi başlayamadık ama sonrasında çok iyi kontrol ettik. İkinci yarı ilk yarıdan çok daha iyiydi. İkinci yarıyı sevdim. Yeni formatta kaç puan almanız gerektiğini hesaplayamıyorsunuz o yüzden ne kadar kazanırsanız o kadar iyi. 2-0'dan sonra şunu söylemeliyim ki futbolla dalga geçemezsiniz. Her takım sonuna kadar mücadele eder. Kendi kendimizi garip bir duruma soktuk. 2-1'den sonra takım oyunu kazanacak oyunu gösterdi. Son 5 dakikada sorun yaşamadık. Futbolda dalga geçemezsiniz.

"EYLÜLDE KAZANACAK KUPA YOK"

Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalar kazanmaktır. Eylül ayında bunu yapamayız çünkü kazanacak bir kupa yok. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Ben vücut dili uzmanı, dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim.

"SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK"

Şükürler olsun ki sadece 2 maç kaybettik, Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz.

"MOURINHO EFEKTİ KUPALARDIR"

Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylülde kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini. Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım; sadece Tottenham'da kazanamadım, çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti, kupalar kazanmaktır. Üzgünüm. Eylül ayında bunu yapamayız.

REKOR KIRDI

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 21. yüzyıl içinde 9 farklı takımla Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ederek rekor kırdı.

Mourinho'nun Avrupa kupaları grup aşamasında mücadele ettiği takımlar şu şekilde:

Benfica

Porto

Chelsea

Inter

Real Madrid

Manchester United

Tottenham

Roma

Fenerbahçe