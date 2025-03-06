Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLAR, TAKIM GİBİYDİ"

Fenerbahçeli taraftarların takıma verdiği destek hakkında Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım....

MOURINHO'DAN UZUN SORUYA TEPKİ

Daha sonra ise dünyaca ünlü teknik adam, bir basın mensubu tarafından kendisine sorulan bir soruya olay bir tepki gösterdi.

Soruyu uzan bulan Mourinho, uyuma tepkisi verdi. Ortaya çıkan bu anlar kısa süre içerisinde gündem yarattı.