Fenerbahçeli Jose Sosa, Olympiakos maçının ardından konuştu. Yıldız futbolcu Konferans Ligi'ne katılmaları hakkında, "Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız" dedi.

Fenerbahçeli Jose Sosa, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaybetmeleri hakkında konuşan Jose Sosa "Büyük mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar ürettik, pozisyonlar vardı ama son dakika golü bize mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Konferans Ligi'nde de güçlü ve iddialı takımlar var." dedi.

"MAÇ MAÇ DEVAM ETMELİYİZ"

Jose Sosa ayrıca "Şimdi kafamızı kaldırmalıyız ve Göztepe maçına odaklanmalıyız. Maç maç devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



